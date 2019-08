Dybala, Icardi, Higuain, Dzeko: il valzer delle punte entra nel vivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul domino degli attacanti in corso. Il Paris Saint-Germain vuole avanzare per Paulo Dybala ma non potrà farlo finché non avrà risolto lo spinoso caso Neymar diviso sempre tra Real Madrid e Barcellona. Con gli eventuali soldi della cessione della Joya, però, la Juventus potrebbe andare all'assalto di Mauro Icardi : lo scambio tra i due sembra difficile con l'Inter e intanto vuole approfittarne la Roma (dove balla sempre il futuro di Edin Dzeko-Inter) che nel frattempo ha fissato un summit per Gonzalo Higuain .