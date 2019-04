Dybala-Icardi, il possibile ultimo derby d'Italia. Almeno con queste maglie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello di domani sarà un derby d'Italia per certi versi scarico, colpa della Juventus già campione. Ma i significati e gli intrecci, soprattutto di mercato, comunque non mancheranno. Giuseppe Marotta che, dopo averla costruita ed ammirata, ospita la Juventus nella sua nuova casa nerazzurra. Spalletti e un futuro ancora tutto da scrivere. CR7 e la vetta della classifica cannonieri come stimolo ultimo di una stagione oramai agli sgoccioli. Ma anche e soprattutto la sfida a distanza (che non ci sarà) fra i 'delusi e deludenti' di questa stagione, ovvero Mauro Icardi e Paulo Dybala.

Il primo partirà verosimilmente dalla panchina con Lautaro titolare, il secondo al massimo potrà gustarsi il match dalla tribuna a causa del guaio al quadricipite. Ma i loro nomi, inevitabilmente, monopolizzeranno il pre ed il post della sfida. Perché Maurito piace e non poco alla Juventus, con l'Inter che da parte sua farebbe carte false per avere in cambio la Joya bianconera. Certo mai come in questo caso fra il dire e il fare c'è di mezzo un oceano, ma chissà che la giornata di domani non possa essere quella buona per iniziare (o continuare) a parlare dell'operazione in ottica estiva. Nel mezzo spazio al campo, che come detto non potrà contare su due grandi assenti che faranno comunque parlare di sé. Soprattutto perché dal prossimo anno potrebbero tornare assoluti protagonisti di questa storica sfida, seppur con maglie invertite...