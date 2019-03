© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, è tornato a rivivere il giorno della sua firma con la Juventus e lo ha fatto con Otro. "E' stato un giorno speciale. Ero in vacanza con mio fratello, coi miei amici. Era arrivato il contratto mentre ero in spiaggia. Tornai in hotel, lo firmai e siamo tornati a prendere il sole. Dopo i due gol che ho segnato al Barcellona, i tifosi iniziarono a gridare il mio nome. Dentro di me mi sono detto 'Guarda cos'hai fatto? Ora continua!'. Dovevo trovare la forza di continuare e dare di più ai tifosi per guadagnare il loro affetto. Voglio che vedano i sacrifici che faccio per renderli felici. Cerco di fare del mio meglio, se succede sono felice".