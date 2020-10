Dybala in crisi fisica o mentale? Pirlo: "Gli manca la condizione, in campo mica pensa al rinnovo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Spezia, mister Andrea Pirlo ha analizzato anche il rendimento poco entusiasmante di Paulo Dybala: "È solo una questione fisica. L'ho sempre detto che non era al massimo, la prima partita la fai sempre bene ma nelle successive fai un po' di fatica. Deve solo allenarsi e recuperare il massimo della forma, quando uno va in campo non pensa a questioni di rinnovo o cose simili", le parole del tecnico della Juve.