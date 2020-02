vedi letture

Dybala in gol dopo 2 mesi. Ma i suoi numeri sono già migliori di tutto lo scorso anno

Alla fine è spuntato il suo sinistro magico, a sbloccare la complessa gara contro il Brescia. In assenza di CR7 ci ha pensato Paulo Dybala ha propiziare il successo della Juventus, nell'ultima di Serie A. Un gol, il 6° in campionato, che ha fatto tornare ad esultare la Joya dopo quasi 2 mesi, visto che l'ultima rete era arrivata il 18 dicembre contro la Sampdoria. Nel mezzo c'erano stati tanti e diversi assist, ma la gioia personale mancava da tempo. Ed in vista della ripresa della Champions League quel sinistro tagliato su punizione non può che essere un'ulteriore buona notizia per mister Sarri.

Il paragone con lo scorso anno è già in positivo - La rete come detto a Dybala mancava da quasi 2 mesi, ma a guardar bene i numeri dell'argentino si capisce come il paragone con lo scorso anno sia già fortemente sbilanciato verso il presente campionato: nel 2018-2019 infatti Dybala aveva segnato 5 reti e fornito 2 assist nelle 30 partite giocate. Oggi, con 22 presenze, il numero 10 è già a 6 reti e 8 assist. Vero è che da uno come lui tifosi, compagni e staff tecnico si aspettano sempre qualcosa in più. Ma già così, seppur CR7 abbia spesso rubato la scena, il campionato di Dybala è da considerarsi più che positivo.