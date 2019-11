Dybala in orbita Mendes: accordo commerciale con mediazione Polaris

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ombra di Jorge Mendes su Paulo Dybala. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'ultimo accordo di sponsorizzazione dell'attaccante della Juventus con una nota marca di orologi è stato infatti concluso con la mediazione della Polaris Sports. Non un'agenzia qualsiasi, ma quella "gemella" della Gestifute, l'agenzia del super agente portoghese, dedicata alla gestione dei diritti commerciali dei calciatori (mentre la Gestifute si occupa della procura sportiva di CR7 & Co). Una collaborazione che al momento dovrebbe fermarsi al lato commerciale ma, considerato che la Joya è assistita da suo fratello Gustavo e da Jorge Antun, amico di famiglia ma non agente FIFA, le voci su un eventuale ingresso del numero 10 della Juventus nella scuderia di Mendes continueranno a circolare. Anche perché in tempi recenti vi sarebbe stato più di un approccio in tal senso.