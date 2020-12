Dybala in panchina 90 minuti anche con la Fiorentina. Il 2021 è un rebus per la Joya

Il gol con il Genoa sembrava avesse definitivamente stappato la stagione di Paulo Dybala. La splendida annata sotto la guida di Maurizio Sarri si era conclusa con un brutto infortunio muscolare rimediato nell’ultima gara contro il Lione che l'ha estromesso dall’avvio del progetto targato Andrea Pirlo. Al rientro dalle noie muscolari, un virus gastrointestinale a debilitarne lo stato fisico e, di conseguenza, il rendimento sul campo. Rendimento che in questo finale di 2020 non è mai stato al livello del talento della Joya, parso sempre, o quasi, fuori contesto. 13 presenze, per un totale di 663 minuti, e soli 2 gol all’attivo: l’ultimo, quello succitato al Genoa, sembrava appunto aver dato finalmente il via alla stagione di Dybala. Da lì in poi invece, il numero 10 della Juventus, ha visto il campo per soli sei minuti contro l’Atalanta.

ANCORA JUVE? - Titolare a Genova, in panchina con Atalanta e Fiorentina, assente invece per la trasferta di Parma. Se con l’Atalanta la scelta è stata puramente tecnica, a incidere sulle ultime due assenze è sicuramente l’affaticamento alla coscia destra rimediato alla vigilia della gara con i crociati dal quale l’argentino non ha recuperato al 100% neanche per l’incontro con la viola. Da qui la volontà di non correre rischi da parte di Andrea Pirlo ed evitare così di aggravare la situazione fisica del giocatore. Il dubbio però su quello che sarà il futuro della Joya resta anche, e soprattutto, dopo il botta e risposta con il presidente Agnelli sul contratto in scadenza nel giugno del 2022. La questione resta aperta con l’offerta della Juve sul piatto ma che non accontenta le richieste dell’argentino e con un mercato di gennaio che potrebbe aprire strade fino a qualche settimane fa impensabili.