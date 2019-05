Dybala: "Inter? Voglio la Juve e Paratici lo sa. Mio fratello parla per sé"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala intervistato a Milano a margine di un evento Adidas. L'attaccante della Juventus ha parlato del suo futuro e non solo nel botta e risposta con i giornalisti presenti: "Non è stata una stagione come le altre, ma abbiamo raggiunto tanti obiettivi a livello di gruppo".

Le ultime dichiarazioni di tuo fratello ti allontanano dalla Juventus.

"Mio fratello ha parlato per sé. Io ho parlato con Paratici, sa quello che pensa, voglio continuare a giocare con la Juventus. Poi non dipende da me, la società deve fare le sue scelte e la squadra in base alle idee del nuovo allenatore, ma io voglio restare".

Chi sarà il nuovo allenatore?

"La società ancora non lo sa, speriamo sia uno forte per vincere tutto. Abbiamo ringraziato e salutato Max Allegri, gli siamo tutti molto grati per quello che ha fatto".

Andrai all'Inter?

"Ho molto rispetto per la maglia e per i tifosi della Juventus, non parlerò di altre squadre".

Al nuovo allenatore cosa chiederai?

"La cosa più importante è vincere, poi tutti i tifosi vogliono vedere un bel calcio e tanti allenatori lo sanno fare. Ma sta alla società scegliere".

Come è giocare al fianco di CR7?

"Una bellissima esperienza giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Giocare al fianco dei più grandi fenomeni del calcio (CR7 e Messi, ndr) a volte non è semplice da spiegare".

Poi c'è una Copa America da vincere con l'Argentina.

"Tutto il gruppo ha tanta voglia di vincere, in Argentina si vive con grande entusiasmo e speriamo di poter portare la Copa America nel nostro paese"