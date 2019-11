© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da El Pais, Paulo Dybala ha parlato del suo ruolo nello spogliatoio della Juventus: "È cambiato il modo di essre leader. Mi sento un giocatore importante, rispettato dai tifosi e dai compagni di squadra. Ma non mi sento un caudillo e nemmeno voglio esserlo. Il leader deve trasmettere, generare qualcosa di positivo nel gruppo. Non è necessario urlare per farsi rispettare. Bisogna sapere quando e come parlare a un compagno di squadra. O semplicemente non c'è bisogno di parlare. Evra, per esempio, era un fenomeno per quello che trasmetteva. A Buffon bastava la presenza. L'importante è essere naturale, inutile impostare qualcosa, sarebbe come vendere fumo".