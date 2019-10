Dybala ispira la Juve, Cristiano Ronaldo la risolve: i voti di TMW

Fonte: Pagelle di Simone Bernabei

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Genoa 2-1 (36' Bonucci, 40' Kouame, 90+6' Cristiano Ronaldo)

Buffon 6 - Sfortunatissimo in occasione del gol di Kouame, quando viene mandato fuori tempo dalla deviazione dello stesso attaccante col piede d'appoggio. Per il resto gara di controllo, col Genoa che non crea particolari grattacapi.

Cuadrado 6,5 - Oramai ha fatto suo il ruolo. Ha tempi e movimenti giusti per quella che è l'idea di calcio di Sarri. Nel primo tempo viene contenuto bene da Kouame, nella ripresa cresce di intensità fino all'ottima spinta nel concitato finale.

Bonucci 7 - Gara da capitano. Segna e porta in vantaggio i suoi con un bel colpo di testa su calcio d'angolo. Quindi guida la retroguardia bianconera con qualità e personalità senza rischiare granché.

Rugani 5,5 - Torna titolare dopo tantissimo tempo e si vede. Manca un po' di ritmo e sbaglia qualcosa in fatto di scelte e controlli del pallone.

Alex Sandro 5 - Sul suo giudizio pesa come un macigno l'errore che di fatto regala il pallone a Kouame per il gol del momentaneo pareggio. In avanti spinge poco, forse troppo poco.

Khedira 6 - Soliti inserimenti di qualità. Se nel primo tempo Paulo Dybala riesce a costruirsi un'occasione (l'unica oltre al gol) il merito è tutto della sua caparbietà in mezzo al campo. (dal 61' Rabiot 5,5 - Entra molto bene in partita, con un doppio passo e doppio dribbling che fa applaudire lo Stadium. Ma poi si fa espellere con un intervento inutile e lascia i suoi in 10 per l'assalto finale).

Bentancur 6,5 - Non è Pjanic e lo si sapeva. La squadra si muove con i movimenti del bosniaco e lui fa inizialmente un po' fatica. Prende piano piano le misure ed è bravo in occasione dell'assist a Bonucci su calcio d'angolo.

Matuidi 5,5 - Forse accusa un po' di stanchezza a causa dei tanti impegni delle ultime settimane. Non è brillante e reattivo come al solito ma non tira comunque mai indietro la gamba. (dal 61' Ramsey 6 - Incide poco ma partecipa all'assalto finale e non combina guai come il compagno Rabiot).

Bernardeschi 6 - Dal 33 bianconero ci si aspetta sempre qualcosa in più. La sua partita è tutto sommato positiva, ma come spesso capita manca l'acuto decisivo. Almeno 4 le conclusioni da lontano finite fuori o controllate da Radu. (dal 79' Douglas Costa sv).

Dybala 6,5 - E' decisamente il più pimpante della fase offensiva bianconera. Di certo il migliore insieme a Bonucci nel primo tempo. Lavora da trequartista, facendo da raccordo col centrocampo, e conclude quando capita. Prova di qualità.

Ronaldo 6,5 - Il giudizio fino al 95 sarebbe stato probabilmente un 5 visto che non sembrava decisamente la sua serata. Negli ultimi 120 secondi però si sveglia e la risolva: prima segna e vede annullare la rete per fuorigioco, poi si procura e segna il rigore decisivo.