© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un sms di Fabio Paratici a Giuseppe Marotta. "Icardi ora non ci serve, abbiamo grandi bomber come Dybala". E' la lettura che dà Tuttosport delle parole di ieri del ds bianconero da Villar Perosa. Paratici ha poi aggiunto che "gli affari si fanno in tre" e che gli "esuberi ci sono stati anche in passato". Intanto, ieri è stato bagno d'amore per il 10 juventino che ha ricambiato sui social. Trovargli un posto in squadra non sembra un problema e il vernissage di casa Juve potrebbe avergli fatto cambiare idea.