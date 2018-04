Dybala, l'ossessione Real e i pareri dei grandi del calcio

L'ossessione di Florentino Perez. Il Mundo Deportivo, nelle scorse settimane, titolava così a proposito di Paulo Dybala e del Real Madrid. Una prova importante, quella di stasera, per la Joya bianconera. Cosa dicono di lui i grandi del calcio bianconero, tra presente e passato? Qui una carrellata di tante voci prestigiose. Che, praticamente all'unisono, lo considerano uno destinato "a fare la storia del calcio mondiale", come dice Pavel Nedved.

Alessandro Del Piero "E' l'uomo chiave della Juve. I bianconeri sono molto forti, ma con Dybala al top possono diventare irresistibili".

Predrag Mijatovic "Dybala? Bravo, ma il Madrid cerca una punta ed è meglio Icardi, anche per la clausola".

Massimiliano Allegri "Ha tutte le qualità per diventare uno dei numeri uno al mondo e ha margini di miglioramento".

Emilio Butragueno "Dovremo giocare al massimo livello perché la Juve ha una grande esperienza e ha giocatori molto forti come Higuain e Dybala che possono decidere la sfida in ogni momento".

Pavel Nedved "Dybala farà la storia della Juve e non solo. Per me può fare anche la storia del calcio mondiale, ultimamente l'ho visto molto professionale. Questo mi fa ben sperare, è un ragazzo che può solo migliorare".