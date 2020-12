Dybala: "La 10 della Juve? Lo stemma davanti conta ancora di più, c'è tanta responsabilità"

Quanto è importante indossare la maglia numero 10 alla Juventus? E' questa una delle domande a cui ha risposto Paulo Dybala, attaccante della Juventus, nell'intervista a Junior Reporter: "Molto importante. C'è tanta responsabilità - dice la Joya - ma sono orgoglioso di poter farlo. Da quando la Juve mi ha chiesto di indossare questo numero così importante per la storia di questo club, non è stato facile deciderlo perché sapevo cosa portava dietro ma al di là del numero, lo stemma davanti conta ancora di più ed è più difficile da portare perché dobbiamo essere pronti a dare il massimo per questa squadra".

Dopo la tua carriera da calciatore, vorresti diventare allenatore, inseguire una passione e entrare nel management di una società, magari la Juventus?

"Ancora non ho pensato a come sarà il mio futuro, penso che il lavoro di allenatore non è facile, è molto impegnativo e difficile. Piano piano sto conoscendo altri mondi e mi stanno iniziando a piacere altri mondi che non c'entrano con il calcio ma non so se saranno parte del mio futuro. Spero di giocare per altri dieci anni e a quell'età penserò a cosa fare dopo".