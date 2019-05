Dybala lascia la Juve? Il fratello: "Ci sono possibilità. E non sarà l'unico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Dybala è uno dei giocatori più chiacchierati della Juventus in chiave mercato. Sicuramante, uno di quelli che potranno lasciare la rosa bianconera nel corso della prossima estate. In questo senso, un altro indizio arriva dalle parole del fratello della dell'attaccante argentino, Gustavo, che parlando a Radio Impacto Cordoba si è fatto sfuggire alcuni frasi non particolarmente difficili da interpretare: "Ci sono molte possibilità che Paulo lasci la Juve, ha bisogno di un cambiamento. Non è felice e non sarà l'unico ad andarsene".

Nello specifico, Gustavo ha sottolineato anche motivi dell'infelicità del fratello: "Fuori dal campo nessun problema con Cristiano Ronaldo. I problemi sono in campo: non si può fare niente contro di lui e Paulo è giovane...". Il tutto, senza però sbilanciarsi troppo sul futuro: "Rimarrà in Italia o andrà all'estero? Questo non lo posso dire. Era molto a suo agio in Italia, ora non lo è più".

Finale thriller - L'allarme in casa Juve risuona sentendo anche la parte dell'intervista in cui Gustavo tira in ballo altri componenti della squadra: "Molti giocatori bianconeri sono scontenti, non solo Paulo. Non sarà l'unico ad andarsene".