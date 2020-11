Dybala lo scacchista: “In Argentina giocavo a livello nazionale. Sono paziente, so aspettare”

Oggi Paulo Dybala gioca a calcio tra i grandi, con la 10 della Juventus sulla schiena. Ma sarebbe potuto diventare campione di un’altra disciplina, non proprio sportiva: “Con gli scacchi me la cavo bene - ha raccontato a Vanity Fair - fino a 18 anni ho affrontato vari tornei a Cordoba, vincevo a livello provinciale e poi ho fatto il salto a livello nazionale, arrivando secondo. Poi ho cominciato a giocare contro i più grandi e ho sentito la differenza. Ma è un gioco che mi piace, ci giocherei anche oggi: sono paziente, studio l’avversario e gli faccio male quando posso”.

Sempre dagli scacchi, e dal paragone con la vita di ogni giorno, nasce così un possibile velato riferimento alla lunga trattativa per il rinnovo con i bianconeri: “Nella vita? So aspettare, so concentrarmi per fare le mosse giuste al momento giusto. Cerco di inseguire obiettivi a corto raggio, perché sono i più facili”.