Dybala, maglie che passione: "Per Del Piero o Maradona spenderei più di 20 mila euro"

Maglie, che passione. Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, Paulo Dybala racconta il suo rapporto con le casacche di giocatori famosi e altre follie: “Ho centinaia di magliette, non solo quelle che ci diamo a fine partita. Per la 10 di Maradona o Del Piero spenderei anche 20 mila euro. Una di Del Piero mi è sfuggita a un’asta per un soffio. La statua del piede sinistro di Maradona? Dipende, per 20 mila euro subito. Stavo pagando di più per una sua maglia”.

Altre passioni?

“Ho la statua di un gorilla in salotto, l’ho comprata a un’asta di beneficenza organizzata da Matuidi, è una scultura di Richard Orlinski. So suonare il pianoforte, principalmente pezzi reggaeton”.