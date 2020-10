"Dybala non è al top, ma ha solo bisogno di giocare". Rivedi Pirlo dopo Dinamo Kiev-Juve

"Dybala ha bisogno di giocare, si è visto anche stasera che non era al 100%. Pian piano lo rivedremo al top della condizione". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev nell'esordio stagionale in Champions League: "Era importante fare una partita solida rispetto a Crotone. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati per oggi. Potevamo sfruttare qualche occasione nel primo tempo, non ci siamo riusciti ma ad inizio ripresa siamo riusciti a trovare il gol e a gestire meglio la partita".