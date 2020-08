Dybala non incedibile? E' scoppiato il processo social per la Juventus

Paulo Dybala è diventato, da subito, un trend topic sui social in tutto il mondo. E tra addetti ai lavori e tifosi bianconeri è scattato il processo alla Juventus per le voci sulla possibile cessione, o comunque sulla non incedibilità della Joya. Il rinnovo fino al 2025 sembrava dietro l'angolo, adesso tutti gli scenari sono possibili. E il web è certo: Dybala deve diventare un perno della Juve, altro che cessione.

La non incedibilità di #Dybala conferma la situazione: dopo i disastri di mercato dello scorso anno la #Juve è diventata l'#Udinese dei ricchi — Giovanni Armanini (@armagio) August 12, 2020

Facciamo pure come con #pogba vendiamo #dybala e poi fra 2 anni preghiamo x il suo ritorno! Non so se avete presente le ultime partite della stagione senza Paulo, ecco, uno schifo!! Lui è l'unico che può dare fantasia alla ns squadra, è importante tanto quanto Cr7! — Cate (@Cate1081) August 12, 2020

Passare un'altra estate a sperare che non vendano #Dybala non ce la meritiamo, quindi smentite subito queste voci se ci volete bene @juventusfc — VeritasMax ⚪⚫ (@araujopampanin) August 12, 2020

Senza prenderci in giro,

SE (grande come un grattacielo)#Dybala va sul mercato allora è vero che:

- la situazione economica è difficile

- #CristianoRonaldo non è stato l'affare che si pensava

- aveva ragione Marotta Spero non sia così ma nel caso queste cose andrebbero dette. — Paolo Pieretto (@PierettoPaolo) August 12, 2020