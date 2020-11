Dybala non riesce a uscire dal tunnel: niente Nazionale argentina per problemi genito-urinari

Momento a dir poco complicato per Paulo Dybala, tra un rendimento poco entusiasmante con la Juventus (oggi appena 14 minuti in campo nell'1-1 con la Lazio) e i problemi fisici che lo tengono sistematicamente fuori dagli impegni della Nazionale argentina. Come riporta il profilo Twitter dell'Albiceleste, la Joya dovrà rinunciare infatti alla prossima convocazione a causa di "problemi genito-urinari - si legge - che necessitano di un periodo di pausa e accertamenti". Dybala era stato scelto dal ct Scaloni per le due sfide con Paraguay e Perù.

Questo l'annuncio dell'Argentina: