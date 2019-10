Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando la chiamavano Juve in HD, e immaginare Cristiano Ronaldo tra loro sembrava quasi un sogno impossibile, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala pareva l’uno funzionale all’altro. Anche se la Joya, prima punta abituata ad attaccare la profondità ai tempi del Palermo, in qualche circostanza pativa la presenza del compagno di reparto in zona gol.

Adesso gli equilibri si sono riassemblati, e i due si ritrovano a contendersi puntualmente una maglia da titolare prima di ogni partita. Con un aspetto che in questo momento rende comunque tranquillo l’allenatore. “Sono in una buona condizione psicofisica entrambi – spiega Sarri -. Se scegliessi con un sorteggio, le possibilità di sbagliare sarebbero comunque limitate”.

Si va di partita in partita, anche alla luce delle caratteristiche delle difese avversarie. La scelta può cadere sulla necessità di riempire l’area con un attaccante più fisico o sull’estro di un brevilineo pronto a fulminare in qualsiasi momento. La risposta a uno dei principali interrogativi stagionali, CR7 prova a semplificarla così: “Dybala o Higuain? Tutti possono fare il lavoro al meglio, grazie alle decisioni del mister”.