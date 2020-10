Dybala o Kulusevski? Ballottaggio per la Juve, alla fine Pirlo potrebbe preferire la Joya

Paulo Dybala o Dejan Kulusevski. È questo il dilemma di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus che questa sera sfiderà la Dinamo Kiev alla prima stagionale in Champions League. Il bresciano, scrive Tuttosport, potrebbe concedere il ruolo da titolare all'argentino per vari motivi: anzitutto, soddisfarne la voglia di giocare dal primo minuto. Poi, concedere uno stop al giovane svedese, che fin qui ha sempre giocato, compreso le gare della nazionale (con tanto di polemiche). Infine, l'ex Parma avrebbe caratteristiche più adatte a subentrare a gara in corso, sia sull'esterno (dove verosimilmente giocheranno dal 1' Chiesa e Cuadrado), sia in trequarti (al posto di Ramsey) che in attacco come ricambio per lo stesso Dybala o per Morata.