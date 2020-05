Dybala prima e dopo: come è cambiato l’argentino con l’arrivo di Sarri

Paulo Dybala è da tempo materia di discussione tra i tifosi della Juventus. Dopo tre stagioni molto positive, soprattutto la terza, l’argentino ha vissuto quella scorsa con tante ombre. Con l’arrivo di Maurizio Sarri, e una conferma voluta ma nient’affatto scontata, la Joya sembra essersi ripreso in buona parte un ruolo centrale nei destini bianconeri. Ma i numeri lo confermano?

Grazie ai dati di Comparisonator, abbiamo messo a confronto la stagione attuale, ovviamente fino allo stop, con le due precedenti.

Dybala 2019/2020 vs Dybala 2018/2019… - Partiamo dalla posizione: rispetto all’ultimo Allegri, Sarri ha riportato al centro il suo 10. Se l’anno scorso Dybala aveva giocato il 35% da partite da prima punta, il 35% da trequartista e il 25% da esterno destro, in quest’annata ha disputato il 61,25% in posizione centrale, con il 22,58% da trequarti e il resto (meno del 20%) sulle fasce (sia destra che sinistra). A questo diverso posizionamento si coniuga un netto miglioramento sul fronte di quasi ogni dato, a partire da quelli offensivi: il Dybala di oggi segna di più (0,29 gol medi a partita contro 0,17), tira di più (3,17 a 2,2), dà più spunti alla squadra (0,58 passaggi chiave riusciti e 1,58 passaggi filtranti a partita contro 0,33 e 0,87). A sorpresa, difende anche di più (4,63 azioni difensive fatte a partita contro 4,43), seppur con un’efficacia più o meno analoga. Oltre alla posizione, forse, giocano anche la testa e la determinazione, per un giocatore che pur avanzando il suo gioco è rimasto nel cuore della squadra (i passaggi effettuati a partita aumentano da 38,97 a 41,75).

… e vs Dybala 2017/2018 - Come detto, la terza stagione alla Juve è stata nettamente la migliore dell’ex Palermo, anzitutto dal punto di vista realizzativo: 22 gol fatti in 33 partite di Serie A. Prevedibile quindi l’aumento esponenziale della media gol (0,67 contro lo 0,29 di questa stagione) e di praticamente ogni dato relativo alla produzione offensiva. Il posizionamento medio dà ulteriori indicazioni: anzitutto, che Dybala fa meglio al centro che sulla fascia, dato che anche due anni fa ha disputato oltre l’80% delle sue partite in posizione centrale. Ma suggerisce forse che si trovi meglio un po’ più dietro rispetto al ruolo di prima punta (46,51% da trequartista contro 41,86% da 9). Anche Allegri, insomma, sapeva mettere il fuoriclasse di Laguna Larga al centro del suo gioco. D’altra parte, le statistiche dimostrano come in questo lasso di tempo Dybala sia maturato, e molto, nel contributo al gioco di squadra: rispetto alla stagione attuale, due anni fa aveva numeri migliori sol sui passaggi filtranti fatti, peraltro con uno scarto minimo, mentre tutti i parametri relativi ai passaggi sono migliori nella stagione 2019/2020. Lo studio da tuttocampista, in buona sostanza, è servito. E per diventare ancora più centrale, in tutti i sensi, gli manca solo ritrovare un feeling continuativo col gol.