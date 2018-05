Dybala resta alla Juve: prossima settimana summit col fratello-agente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessun dubbio sul futuro di Paulo Dybala. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, che fa il punto sull'incontro che ci sarà la prossima settimana tra la Juventus e il fratello-agente Mariano. Sarà quella l'occasione per ribadire la fiducia nei confronti dell'ex Palermo e per specificare che questa estate la Juventus non prenderà in considerazione alcuna offerta: l'argentino resta a Torino almeno per un'altra stagione.