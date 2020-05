Dybala riaccende il sogno Pogba. Mentre Alaba al Real può dare il via a un gran valzer

Il calcio è fermo e studia come ripartire. Il calciomercato, invece, non conosce soste. E vive anche di sogni. Quelli dei tifosi della Juventus, per esempio. Alimentati in questo caso niente di meno che da Paulo Dybala. Intervistato dai canali ufficiali della UEFA, l’argentino ha speso parole al miele per Paul Pogba: “Un amico. Ho avuto la possibilità di condividere grandi cose con lui e spero di poterle ripetere un giorno”.

Musica per le orecchie bianconere. Ma non facile. Detto che moltissimi sostenitori della Vecchia Signora hanno iniziato a sognare il ritorno del Polpo un secondo dopo la sua cessione al Manchester United, l’affare è tutt’altro che semplice. Si parla infatti di un’operazione da 220 milioni di euro tra costo del trasferimento e ingaggio: tantissimi, a maggior ragione dopo la crisi economica legata al Coronavirus. Per questo, il ds bianconero lavora ai fianchi, anche pensando a qualche contropartita.

Intanto David Alaba può dare il via al valzer. Dei terzini, non ancora delle punte. Il duttile fuoriclasse del Bayern Monaco è infatti finito nei radar del Real Madrid. Col suo arrivo, potrebbe partire Marcelo. Che piace, e non è una novità, proprio alla Juventus. Anche se il brasiliano nei giorni scorsi è apparso scettico circa uno scenario bianconero per il suo futuro. Dovessero le fantasie diventare realtà, i campioni d’Italia potrebbero considerare il futuro di Alex Sandro: piace a PSG e Chelsea. Che in rosa hanno Icardi e Jorginho: questo valzer lo possono ballare anche altri giocatori, mica solo i terzini.