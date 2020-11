Dybala ritrova il gol e ora cerca spazio. Ma togliere questo Morata non sarà facile per Pirlo

vedi letture

Paulo Dybala cerca spazio. Il diez della Juventus ha giocato tre gare da titolare e due da subentrato, compresa la sfida contro il Ferencvaros di ieri e Tuttosport oggi in edicola spiega che la Joya si scalda in vista della gara contro la Lazio. Anche Andrea Pirlo ha spiegato che l'argentino deve ancora ritrovare la condizione perfetta e la sensazione è che adesso deve ritrovare minutaggio dopo aver segnato in Ungheria. Dall'altra parte, però, la domanda è lecita: come tener fuori un Alvaro Morata in questa condizione, all'ennesimo gol stagionale?