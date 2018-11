Dybala: "Ronaldo campione a 360°. Higuain? Strano ritrovarlo avversario"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus torna in campo dopo la sconfitta in extremis contro il Manchester United. Ora c'è il Milan, ai microfoni di Sky Sport 24 ne parla Paulo Dybala: "Arriviamo bene a questa gara, tutte e due le squadre stanno facendo bene. Sicuramente sarà una bellissima partita, è sempre Milan-Juve e speriamo di fare una grande gara, portando punti a casa".

Un ricordo di un gol al Milan?

"Quello che ho fatto con il Palermo, quando abbiamo vinto 2-0, è stato un gol molto importante per me e per quella stagione. Nessuno si aspettava che vincessimo".

Ritroverai Higuain.

"Ci siamo sentiti un paio di giorni fa. È una situazione strana: da avversario lo conoscevo, poi abbiamo giocato e vinto insieme, sarà strano ritrovarlo da avversario. Ognuno, ovviamente, difenderà la sua maglia".

Gli hai chiesto se sarà in campo?

"No, non gli ho chiesto dell'infortunio. Ci sentiamo spesso, anche con Douglas Costa: gli ho mandato un video, aspettiamo una risposta".

Tre mesi con Cristiano Ronaldo.

"L'ho già detto in altre occasioni: ero curioso di vederlo dentro lo spogliatoio, in campo lo conosciamo tutti abbastanza bene. Ha dimostrato calma e professionalità per quello che rappresenta, è una grandissima persona e lo sta dimostrando ogni giorno. Ha un gran rapporto con tutti, è quello che mi aspettavo se non di più".

Avete legato sin da subito, sei stato il primo a fare un post social con lui.

"Beh, lui sui social va troppo forte. Era uno dei primi allenamenti, avevamo fatto un gioco con la palla e abbiamo vinto. Abbiamo deciso di pubblicare questa foto anche per scherzare con gli altri".

Difficile vedervi con lui e Mandzukic. Come è cambiato il tuo modo di giocare e cosa vi chiede Allegri?

"Ci ha dato un po' di libertà di movimento, penso che così si possa fare anche più male all'avversario. Ronaldo parte a sinistra ma si muove tanto, infatti per esempio il mio gol di Manchester arriva da un suo cross fatto da destra. Mandzukic accentra molto, poi abbiamo anche altri ottimi giocatori in attacco. Il livello è alto".

Quest'anno sei partito piano e stai accelerando. Come mai la differenza con l'anno scorso?

"Penso che l'anno scorso, essendo partito con tanti gol poi ho fatto anche qualche panchina e avevo bisogno di giocare un po' di più e avere fiducia".

Oggi Del Piero fa 44 anni. Quando ci sarà la sfida sulle punizioni?

"Sto aspettando che arrivi. Oggi gli ho mandato un messaggio per fargli gli auguri e ne approfitto per ringraziarlo perché parla sempre bene di me. È un grandissimo, per il calcio non solo per la Juve. Magari possiamo giocare in America, o in Argentina".

Come si vive da argentino Boca-River?

"Si vive bene, con tanta tensione. Tutti mi hanno chiesto di questa finale, tra l'altro sarà l'ultima di Copa Libertadores con andata e ritorno. Per fortuna si gioca presto, in un orario in cui la potremo vedere".

Si parla ancora di Mourinho e del gesto ai tifosi della Juve. A distanza di 48 ore cosa hai da dire?

"Io gli ho detto soltanto che non c'era bisogno di farlo, per non creare più tensione di quanta non ci fosse. Anche noi come calciatori prendiamo tanti insulti, però rispondendo si crea più tensione. Io non l'ho insultato e non gli ho detto nulla di particolare, solo questo".