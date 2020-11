Dybala-Ronaldo dall'inizio: è la prima volta per Pirlo. L'ultima con Sarri e la Sampdoria

vedi letture

Juventus-Ferencvaros sarà la gara numero 77 di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo insieme, ma la prima in assoluto come coppia titolare nella gestione di Andrea Pirlo. In questa stagione, complici i rispettivi stop forzati, i due hanno giocato insieme appena 43 minuti: 22 proprio contro gli ungheresi all’andata e 21 nella recente vittoria di campionato sul Cagliari. L’ultima volta in cui erano partiti insieme dal 1’ in panchina c’era ovviamente Maurizio Sarri ed è datata domenica 26 luglio, contro la Sampdoria: finì 2-0 e Ronaldo segnò, ma dopo l’uscita per infortunio del numero 10 argentino, poi costretto ai box per il resto della scorsa stagione.