© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pochi gol per Paulo Dybala, fin qui in stagione. Il numero 10 bianconero, però, non ha deluso le aspettative di Massimiliano Allegri: "Ha giocato tantissime partite, più di tutti insieme a Bonucci. Domenica e mercoledì ha giocato nella stessa posizione, in assenza di Mandzukic. Lo scorso anno ha abituato a fare molti gol, ma non c'era Ronaldo".