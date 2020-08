Dybala sì, Dybala no. Paulo rompe il silenzio, la Juve che intenzioni ha?

Paulo Dybala è felice alla Juventus e vuole rimanere in bianconero, vuole rinnovare il suo contratto. La Joya ha rotto il silenzio, anche se non in maniera diretta, perché l'ha fatto affidandosi alle parole di Jorge Antun, che ne cura gli interessi. E non ha usato mezzi termini nel definire "falsità" le voci su un possibile addio del suo assistito alla Vecchia Signora. Più che altro, ha passato la patata bollente in mano alla dirigenza.

Un film già visto. Che Dybala fosse felice alla Juve, a dire la verità, era già chiaro da tempo. Un anno fa, di questi tempi, Paulo si teneva strettissima la maglia bianconera e il 10 sulle spalle, dicendo no a qualsiasi possibilità di allontanarsi dall'ombra della Mole. E anche in questa fase, per quanto sentirsi definire cedibile un giorno sì e l'altro pure non debba essere piacevolissimo, la posizione dell'argentino è sempre stata piuttosto chiara: vuole rimanere alla Juventus. Ma vuole anche altro.

La distanza sul rinnovo. C'è, inutile nasconderlo. Non così ampia come ipotizzato a volte, perché a una richiesta da 20 milioni Dybala non si è neanche avvicinato. Ma vuole un sostanziale miglioramento del suo contratto, questo sì. E, più dei soldi, pesa lo status: servono chiarezze, perché in questa stagione Dybala si è riaffermato come giocatore chiave della Juve. Chiede che il suo status di stella, Ronaldo permettendo, sia certificato dal nuovo contratto. A livello di soldi, ma non solo.

La Juve che fa? Come detto, la chiusura alla cessione di Antun è un passaggio di responsabilità. Dybala vuole quello che ha sempre voluto: restare alla Juventus. Un anno dopo, è meno probabile che faccia barricate se Madama insisterà per cederlo, ma il punto è proprio questo. Quali sono le intenzioni della Juventus? I conti pesano, una cessione eccellente è nei programmi, ma anche il dato tecnico deve avere la sua importanza. È necessario che sia proprio Dybala? La Juve, dopo che il diretto interessato si è esposto, è chiamata a dare una risposta, in un senso o nell'altro.