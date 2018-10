Dybala si porta il pallone a casa: Juve-Young Boys 3-0

La prima Juventus senza Cristiano Ronaldo è quella di Paulo Dybala. Una tripletta per la nona vittoria consecutiva della Juventus: inno alla Joya, appunto, da Beethoven che scrisse la nona sinfonia (l’inno alla gioia appunto) ad Allegri che l’ha declinata in senso calcistico, applicandola...

Serie C, ecco date e orari dalla 6^ alla 9^ giornata

Magi saluta San Benedetto: "Niente polemiche, non scorderò i tifosi"

Serie C, cambia l'orario di Virtus Francavilla-Casertana

Prima vittoria del Vicenza: 3-0 in casa del Feralpisalò

DS Albissola: "Grande gara, dispiace non aver fatto punti"

Ternana, lussazione alla spalla per Altobelli

Catania, contro la Vibonese tifosi in maglia nera per protesta

Serie C, la top 11 del gir. A: Maldini veste i panni del bomber

Serie C, la top 11 del gir. B: primo gol tra i Prof per Arlotti

Serie C, top 11 del gir. C: Castaldo-D'Angelo prestazione top

Monza, in corso le visite mediche per Iocolano

Maccarone: "Voglio riportare la Carrarese in B dopo 70 anni"

Serie C, Girone A, le designazioni arbitrali della 5^ giornata

Serie C, Girone B, le designazioni arbitrali della 5^ giornata

Serie C, Girone C, le designazioni arbitrali della 5^ giornata

Reggina, lesione al crociato del ginocchio per Maritato

Vicenza Virtus, Arma: "Cinici e in crescita. Grazie ai tifosi"

Serie C, date e orari dei recuperi delle sfide rinviate

Altre notizie Serie C

Arriva anche il terzo gol per la Juventus, e a firmarlo è ancora Paulo Dybala. L'argentino è l'autentico trascinatore dei bianconeri nella sfida contro lo Young Boys: Mandzukic vede il movimento di Cuadrado alle spalle della difesa e lo serve col contagiri; assist del colombiano per la Joya, che si allunga e da due passi batte ancora una volta Ballmoos. Dybala diventa il quarto argentino e il quarto juventino di sempre a segnare una tripletta nella Champions League.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy