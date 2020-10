Dybala si riprende la Juve da titolare: col Verona Pirlo ricompone la coppia con Morata

L’Hellas Verona non rievoca ricordi recenti troppo positivi in casa Juventus. Due rimonte la scorsa stagione: dei bianconeri a Torino dopo il vantaggio pirotecnico firmato da Miguel Veloso, dei gialloblu a Verona rendendo inutile un gran gol di Cristiano Ronaldo. Entrambi portoghesi ed entrambi assenti dall'incontro odierno per problemi fisici. Questa sera alle 20:45 nel teatro dell’Allianz Stadium la Vecchia Signora ha l’obiettivo di tornare alla vittoria in Serie A dopo il pareggio opaco di Crotone. E per superare la squadra di Juric, coach Pirlo farà per la prima volta in stagione affidamento su Paulo Dybala dal primo minuto.

DYBALA, LA JUVE È TUA - 79 giorni più tardi la Joya torna a calcare il terreno di casa sua, quello Stadium che conosce da anni come le sue tasche. L’ultima volta, per un quarto d’ora scarso prima di abbandonare la contesa per infortunio, in Champions League con il Lione. 79 giorni dopo è cambiato quasi tutto: sono arrivate alternative nella sua zona di campo come Kulusevski e Morata al posto di Douglas Costa e Higuain e, soprattutto, non c’è più Maurizio Sarri in panchina ma Andrea Pirlo. E proprio il tecnico bianconero ne ha annunciato la titolarità, dopo i 40 minuti in Ucraina, ieri nella conferenza stampa di vigilia: “Domani (oggi n.d.r.) Dybala gioca. Ha bisogno di allenarsi perché ha avuto poco tempo di farlo con noi. Ci sono state due occasioni in cui l'avevamo in panchina e siamo rimasti in 10 e non c'era modo di inserirlo. Ha giocato a Kiev e col Verona è giusto che parta dall'inizio". La Joya si riprende così la Juve dal primo minuto con la volontà, nella testa e nelle gambe, di riportarla alla vittoria dipingendo col suo delizioso mancino come sa fare. E lo farà al fianco dell’amico Morata con il quale, Pirlo dixit, “Può coesistere tranquillamente, toccherà a entrambi trovare le soluzioni migliori sul campo durante la partita”.

RIPOSA KULUSEVSKI - Va verso un turno di riposo invece Dejan Kulusevski. Il giovane svedese, reduce da qualche acciacco fisico post Kiev, ha svolto negli ultimi giorni allenamenti personalizzati ed è destinato a partire dalla panchina nella gara di domani sera contro l’Hellas. Alle spalle della coppia d’attacco Dybala-Morata agirà Ramsey con Cuadrado a destra e uno fra Bernardeschi e Frabotta a sinistra: Pirlo risolverà quest’ultimo ballottaggio solo in giornata dopo la rifinitura in programma in mattinata al Training Center della Continassa. In mezzo al campo la coppia Arthur-Rabiot con Bentancur, stop con vista Barcellona, e McKennie, recuperato dopo la guarigione dal COVID-19, in panchina. Davanti a Szczesny, ritorna a destra Danilo che comporrà la linea difensiva con Bonucci e Demiral. Un solo obiettivo in casa Juventus: tornare alla vittoria, sul campo, in campionato dopo gli ultimi due pareggi.