Dybala stellare, Cristiano non manca. Le aperture estere sulla Juventus

Grandissimo spazio sui portali dei principali quotidiani esteri per il successo della Juventus sullo Young Boys e, in particolare, per la tripletta di Paulo Dybala.

"Juventus di una categoria superiore rispetto allo Young Boys", titola Berner Zeitung, principale quotidiano bernese.

In Argentina nessuno si è accorto dell'assenza dal campo di Cristiano Ronaldo, sostituito al meglio dalla Joya: "Non mancava nessuno", scrive Olé, rammaricandosi per il mancato poker da parte dell'attaccante juventino.

In Spagna anche Marca, Mundo Deportivo e As rendono omaggio a Dybala e titolano rispettivamente "Con Cristiano in tribuna, la Joya della Juventus è Dybala", "Con Cristiano in tribuna, tripletta di un Dybala stellare" e "Dybala brilla senza Cristiano".