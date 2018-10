Dybala su CR7: "Ha scelto la Juve dopo la nostra vittoria a Madrid"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Com'è giocare con Cristiano Ronaldo? Risponde Paulo Dybala, al primo anno in squadra col fenomeno portoghese, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport l'ha descritto come un giocatore normale fuori dal campo: "La vittoria di Madrid dell'anno scorso ci ha dato più forza e consapevolezza: la squadra è andata a vincere a Madrid con una cattiveria incredibile. I miei compagni mi hanno raccontato che i giocatori del Real erano in difficoltà, si guardavano tra di loro perché poche volte gli è capitato di prendere tre gol in una situazione del genere. Io penso che quella partita abbia spinto Ronaldo verso la Juventus. Lì ha capito la nostra forza e ha fatto la sua scelta: lui è molto intelligente e vede le cose prima degli altri. La cosa che mi ha stupito di più è la sua semplicità. Se lo vedi sui social e in tv ti fai un’idea diversa, in realtà lui è come tutti noi. S’allena benissimo, è concentrato al 100% in ogni allenamento, ma è molto tranquillo, fa scherzi e tratta tutti alla stessa maniera. Prende in giro Cancelo per la lingua, gli dice che parla già l’italiano meglio di lui, e ha cominciato a bere il mate come noi sudamericani".