Dybala su Instagram: "Restiamo a casa, siamo tutti una grande squadra contro il Covid-19"

“Siamo una sola grande squadra, senza tifo per questa o quella o colori politici. L’unico consiglio che voglio dare a tutti è quello di stare a casa, come sto facendo io”. Paulo Dybala apre il dialogo con i tifosi, su Instagram. “Era venuta fuori una voce falsa circa la mia positività al Covid-19 – spiega -. Non è così, anche se ovviamente sto osservando come tutti un periodo di isolamento volontario”.

Un pensiero ai grandi eroi del momento: “Volevo ringraziare i medici, gli infermieri degli ospedali che stanno mettendo a rischio a loro salute ma stanno dando una mano incredibile – dice il numero dieci della Juve -. Volevo anche salutare la gente che ha perso anche i suoi cari. La gente sta lavorando tantissimo per trovare una cura, e spero la trovi presto per non avere più casi. In Italia si sta diffondendo velocemente, e speriamo possa risolversi al più presto. Ci manca il calcio, gli allenamenti ma è giusto quello che è stato deciso dal Governo”.

In sua compagnia la compagna Oriana Sabatini: "Stiamo vivendo una situazione orribile, l'unica cosa che possiamo fare è restare a casa. L'importante è non farsi prendere dal panico. Siate responsabili, lavatevi spesso le mani. Il problema del virus non è tanto la letalità, quanto il fatto che rischia di portare al collasso il sistema sanitario che viene messo sotto pressione".

Paulo riprende la parola e spiega ai suoi connazionali: "Proviamo a spiegarvi che non bisogna sottovalutare questo virus, perché adesso si parla dell'Italia come il Paese in cui ci sono più contagiati e noi non vogliamo che questo avvenga pure in Argentina, dove forse qualcuno non capisce la realtà che c'è qua. Fate attenzione e rispettate le regole. Voglio inoltre ringraziare quanti stanno facendo la loro donazione per aiutare chi è in difficoltà".