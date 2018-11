© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora José Mourinho. Tra i calciatori accorsi a 'rimproverare' lunedì il tecnico del Manchester United c'è stato anche Paulo Dybala, che ne ha parlato a Sky Sport 24: "Io gli ho detto soltanto che non c'era bisogno di farlo, per non creare più tensione di quanta non ci fosse. Anche noi come calciatori prendiamo tanti insulti, però rispondendo si crea più tensione. Io non l'ho insultato e non gli ho detto nulla di particolare, solo questo".