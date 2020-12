Dybala, verso la panchina nel tempio di Messi. E il confronto oggi sembra impietoso

Argentino, attaccante, mancino. Guardi Paulo Dybala e il metro di paragone può essere soltanto uno. Irraggiungibile, perché Lionel Messi resterà tale per tutti a lungo. Ma non così tanto, fino a non molto tempo fa. Inevitabilmente paragonato alla Pulga sin dai suoi primi passi su un campo da gioco, il numero 10 della Juventus a un certo punto è sembrato davvero potergli essere quantomeno vicino. In Europa e non solo: per esempio, dopo la delusione dei mondiali 2018, buona parte dell’opinione pubblica in Argentina riteneva chiuso il ciclo (non felicissimo) di Messi con l’albiceleste e individuava in Dybala il suo naturale erede.

Messi prova a brillare nelle ombre del Barça. Non viene da un’estate particolarmente facile o felice. Ha provato ad andare via dal Barcellona e non vi è riuscito, ora vede i blaugrana stentare in classifica: la squadra di Koeman ha già accumulato 12 punti di ritardo rispetto all’Atlético Madrid primo, a parità di gare, in un avvio di stagione tutt’altro che da incorniciare. In Champions, invece, tutto bene: anche contro la Juventus, quando all’andata Messi è stato mattatore e ispiratore del convincente successo del Barça. E poi, i numeri depongono dalla sua: non è un’annata da macchina da gol, per carità. Ma Lionel segna o fa segnare una rete ogni 102 minuti. Non trascinante, magari, ma pur sempre utile. E in un 2020-2021 molto complicato resta comunque un faro per i suoi.

Dybala, che fatica. Il fatto che sia destinato a partire dalla panchina la dice lunga, sulla stagione in scuro-scuro dell’attaccante di Pirlo. Dopo aver chiuso lo scorso campionato da leader assoluto della Juventus, ha iniziato quello attuale avvitandosi in una spirale di difficoltà e delusioni. In questa stagione ha segnato un solo gol e, complici le aspettative alimentate dalle richieste per rinnovare il contratto, non è riuscito a soddisfare appieno né i tifosi né la società. Continua a cercare la scossa, col paradosso che potrebbe in ogni caso essere un dopo-Messi: se Leo andrà via dalla Catalogna, è ancora una volta Dybala l’erede designato e immaginato da tanti. Ma oggi, più di prima, il paragone è davvero impietoso. Perché Messi forse non ride, ma Dybala neanche può abbozzare un sorriso. E in fin dei conti la carriera di uno non si valuterà certo da una stagione più o meno fortunata; mentre la carriera dell’altro, a 27 anni, offre ancora più domande che risposte.

Messi, il 2020/2021 in numeri

13 partite giocate su 15, 12 da titolare. 1.124 minuti complessivi, 7 gol e 4 assist.

Dybala, il 2020/2021 in numeri

10 partite giocate su 15, 6 da titolare. 569 minuti complessivi, 1 gol.