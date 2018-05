Dzeko, è ancora show. Bosniaco al centro del progetto, per sempre

Fonte: dall'inviato allo stadio Olimpico di Roma

Poniamo una domanda dopo la gara di stasera: la Roma sarebbe arrivata dove è arrivata, cioé ad un gol dalla finale, senza l'apporto di Edin Dzeko, ancora una volta in gol stasera e centro di gravità permanente di praticamente ogni manovra giallorossa? Basta tornare indietro di qualche mese, e sarebbe troppo comodo non farlo, per rendersi conto che la possibilità di addio del bosniaco a gennaio è stata concretissima, anzi forse è merito proprio del calciatore e della sua famiglia se stasera siamo qui a commentare una storica semifinale per la Roma. Oggi, ma anche ieri, Dzeko si è dimostrato un giocatore fondamentale per la squadra, un centravanti di livello mondiale e non solo bomber di Serie A, capace di fare male a tutte le più grandi squadre del mondo. Il gioco espressamente europeo impostato da Di Francesco non lo porterà a segnare 40 gol a stagione, ma di certo lo rende un attaccante migliore, decisivo e a cui la squadra farà sempre più fatica a rinunciare.