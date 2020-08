Dzeko alla Juve: ci siamo. Si sblocca anche Milik alla Roma: al Napoli Under e Riccardi

Stretta finale sul possibile valzer degli attaccanti del quale si parla ormai da settimane. Secondo quanto riportato da La Repubblica i prossimi giorni saranno decisivi per il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus e di conseguenza di sbloccherà anche la trattativa per Arkadiusz Milik alla Roma in cambio di Cengiz Under, più il giovane Riccardi. Nella giornata di ieri, secondo il quotidiano, il direttore sportivo della Juve Fabio Paratici ha trovato l'accordo con l'agente del bosniaco sulla base di 7,5 milioni di euro a stagione e oggi il CEO della Roma Fienga chiederà ai bianconeri di fare un passo indietro su Milik, che dirà così di sì ai giallorossi. Entro lunedì i capitolini contano di chiudere: a Milik andranno 4,5 milioni di euro l'anno e con le cessioni di Under e Riccardi il club registrerà una plusvalenza che farà respirare il bilancio.