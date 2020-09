Dzeko alla Juventus sempre in stallo: tutto è bloccato dalle trattative tra Roma e Napoli

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Edin Dzeko. L'affare tra il bosniaco e la Juventus è in stallo da giorni: a bloccare il tutto c'è la mancata intesa tra Roma e Napoli per lo scambio tra Arkadiusz Milik e Cengiz Under più 10 milioni di euro. Passi avanti ma la trattativa è sempre ferma, da Napoli non arrivano sì e anche lo stesso Milik non sta sentendo ampia fiducia da parte della Roma nei suoi confronti.