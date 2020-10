Dzeko cambia marcia: tre gol in gare. E di testa solo Pavoletti ha fatto meglio in Serie A

vedi letture

Il 3-3 di San Siro contro il Milan non regala alla Roma il bottino pieno, ma fa sicuramente incrementare i numeri di Edin Dzeko. Il bosniaco, infatti, con la rete di stasera ha segnato tre gol nelle ultime due di campionato, una rete in più che nelle precedenti 11 presenze. Ma non solo. Da quando Dzeko ha debuttato in Serie A (2015/16), solo Pavoletti (25) ha segnato più gol di testa del bosniaco (16) tra gli attaccanti nella competizione.