Dzeko da impazzire nel recupero. La Roma batte il Bologna 2-1

Si è da poco conclusa la sfida fra Bologna e Roma. I giallorossi si sono imposti 2-1, con il gol vittoria firmato Edin Dzeko in pieno recupero.

Poche occasioni nel primo tempo, regna la noia - Nel primo tempo regna l'equilibrio e la noia. Nessuna chiara occasione da gol per le due squadre che lottano a centrocampo ed arrivano a fatica in area di rigore. Per il Bologna una bella giocata di Sansone e poco più, per la Roma una conclusione dal limite di di Florenzi ed una di Kolarov, entrambe deviate dalla difesa rossoblù

Sblocca Kolarov nella ripresa - La Roma inizia il secondo tempo con una marcia in più. Passano pochi minuti ed i giallorossi passano in vantaggio. Pellegrini conquista un calcio di punizione dal limite, Kolarov, dalla sua zolla, infila la palla sotto la traversa.

Pareggia subito Sansone - La gioia per la Roma dura una manciata di minuti. Kolarov tocca Soriano in area di rigore, Pairetto indica il dischetto. Dagli undici metri Sansone non sbaglia e pareggia i conti.

La gara si accende - Le due squadre attaccano a testa bassa alla ricerca del gol del vantaggio, con il Bologna che sfiora la rete. Soriano calcia a botta sicura in area di rigore, ma trova un super Pau Lopez che gli nega la gioia del gol. Ci prova due volte anche Orsolini, ma in entrambe le occasioni il talento del Bologna non trova lo specchio. Le risposte della Roma sono affidate a Pellegrini e Dzeko: prima il trequartista gira di testa ma il pallone termine sopra la traversa, poi il bosniaco prova a piazzare la palla ma non trova lo specchio di un soffio.

Mancini espulso, pressing finale del Bologna - Nei minuti finali la Roma resta in 10 per l'espulsione di Mancini. Già ammonito, il centrale della Roma prende il secondo giallo per un colpo al volto ai danni di Santander. Il Bologna, forte della superiorità numerica, prova il forcing finale alla ricerca della rete del vantaggio.

Pazzesco Dzeko, regala la vittoria alla Roma nel recupero - In pieno recupero succede quello che non ti aspetti: Veretout scappa in mezzo al campo, salta due uomini ed ha la lucidità di serve Pellegrini. Cross perfetto per Dezko che prende il tempo a Desnwil e batte Skorupski. La Roma vince in pieno recupero grazie al suo uomo migliore.