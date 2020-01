Dzeko, da zero a cento con la Juve nel mirino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima volta non si scorda mai, soprattutto se è l’esordio in casa, davanti a 60 mila spettatori e dopo esser arrivato come ciliegina di mercato nel mercato estivo. Edin Dzeko ha vissuto tutto questo segnando con la Roma il 30 agosto 2015 all’Olimpico contro la Juventus. “Non mi aspettavo di fare gol, perché la palla di Iago non era perfetta” ha raccontato il bosniaco qualche giorno fa a Firenze. Un ricordo indelebile, un colpo di testa che batte Buffon, dopo aver sovrastato Chiellini. Ecco, se domenica il centrale bianconero non potrà essere della partita, l’attaccante di Fonseca, invece, sarà al suo posto.

QUOTA 100 - “Servono punti” dice Dzeko dall’evento a Pitti Uomo. Farli contro la Juventus non è certo l’impresa più facile del mondo, ma dopo il ko contro il Torino, la Roma deve riabilitarsi e quale occasione migliore della squadra di Maurizio Sarri. E pensare che il 9 giallorosso avrebbe potuto vivere le sfide con i bianconeri da pari livello. Quest’estate è andato a un passo dal vestire la maglia dell’Inter, salvo poi rinnovare fino al 2022 giurando amore eterno al club della Capitale. “Nessun rammarico” giura. Adesso, quasi 5 anni dopo il suo esordio, ha segnato 97 gol con la Roma, più che in ogni altra società nelle quali sia stato. Molto complicato arrivare a quota 100 già domenica, ma l’obiettivo è iniziare ad avvicinarcisi già dalla prossima partita, migliorando un bottino che finora recita 7 gol in Serie A. Due in più di Dybala e Higuain, 6 in meno di Cristiano Ronaldo. Dzeko sarebbe felice lo stesso se la distanza dei gol dagli attaccanti di Sarri fosse la stessa a fine partita, ma con 3 punti in più che garantirebbero, almeno per un’altra giornata, il quarto posto.