Dzeko, dal Chelsea all'Inter. Conte e il pallino mai tramontato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edin Dzeko è il tassello forse meno atteso ma quello che Antonio Conte prima d'ogni altro vuole e chiede. Per caratteristiche, per qualità, tecniche, tattiche. Per il fisico, per la struttura, per i gol, per l'esperienza. Per questo Piero Ausilio sta lavorando per regalare l'attaccante desiderato dall'allenatore che già ai tempi del Chelsea lo considerava obiettivo primario. Poi la durata del contratto, le questioni riguardanti le spettanze, la filosofia dei Blues di non sottoscrivere pluriennali con gli Over 30, bloccò tutto. Però era lui il grande obiettivo del Chelsea di Conte e lo è pure per la sua Inter. Forse non grande come allora, per carta d'identità e per un obiettivo ancor più grande come spesa e dimensione di nome Romelu Lukaku del Manchester United. Però Conte è per le cose funzionali, pratiche. Edin Dzeko a questo risponde: all'esigenza dell'allenatore e l'arrivo a Milano, ieri sera, di Gianluca Petrachi, neo ds della Roma, la presenza in città dell'agente del giocatore Silvano Martina e della dirigenza dell'Inter al completo favorirà certamente un'accelerata in questo senso. Venti la richiesta, dodici l'offerta. La distanza è sostanziale ma, con un anno dalla scadenza del contratto, la legge del mercato stavolta lascia pensare che sarà la Roma ad abbassare le pretese rispetto all'offerta nerazzurra. Petrachi e Ausilio, da direttori esperti e scafati, lo sanno. E raggiungeranno pare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.