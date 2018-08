Dzeko diventa Van Basten a un minuto dalla fine: Toro-Roma finisce 0-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo un colpo estemporaneo poteva decidere una partita come Torino-Roma, destinata a un pari senza reti. Nessuno aveva fatto i conti con Edin Džeko, che in barba alla stazza da tanque decide la partita con un gesto tecnico da stropicciarsi gli occhi per coordinazione, tecnica e agilità. Con le dovute proporzioni simile al capolavoro che Marco van Basten fece 30 anni fa in Olanda-URSS.

E pensare che il bosniaco non si era certamente distinto fra i migliori della partita, bloccato perfettamente da N'Koulou e Izzo già in gran forma, al quale era stato concesso appena un colpo di testa a undici minuti dalla fine, che aveva trovato il palo.

Quel legno, per la cronaca, era il terzo centrato nel corso della partita dalla Roma dopo quelli di Kolarov e Pastore nel primo tempo. Ma non era stata una partita dominata dai giallorossi. Affatto.

Anzi, a tratti i capitolini erano letteralmente messi all'angolo da un Torino che aveva anch'esso colpito un legno con Rincóne che nel primo quarto d'ora della ripresa sembrava dover segnare da un momento all'altro, complice anche un'incertezza di Olsen che ha subito fatto rimpiangere Alisson. Gol che il Torino aveva in verità realizzato, ovviamente in piena legge dell'ex con Iago Falque. Gol poi annullato per leggero fuorigioco di Aina.

La svolta della partita è arrivata con l'ingresso di Justin Kluivert. L'olandese in poco più di venti minuti fa meglio dei compagni di reparto (e anche di suo padre in un anno al Milan): semina il panico fra i difensori, serve un bon bon per Pastore non concretizzato, pressa, recupera palloni, prova anche a segnare di testa (di certo non la sua specialità) e infine serve un assist favoloso tradotto in rete da Džeko.

In chiaroscuro il ritorno di Pastore in Serie A: tecnica sempre sopraffina ma incedere lento e per questo schiacciato dal centrocampo granata. El Flaco è atteso al riscatto, così come la Roma è attesa a prove più convincenti. Intanto sono arrivati tre punti per non perdere sin da subito terreno su Juventus e Napoli. Per lo spettacolo c'è tempo.