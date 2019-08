Dzeko e Icardi, la Juventus blocca tutto. Per adesso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Icardi e la Juventus hanno creato un maxi ingorgo di punte. In primo piano - sottolinea il Corriere dello Sport che fa il punto della situazione - ci sono le volontà dell’attaccante argentino di riflettere e l’intenzione della Juventus di provare a piazzare un paio degli attaccanti in rosa per verificare se esistono le condizioni per affiancare il Napoli e la Roma nella corsa al bomber di Rosario.

Ieri - riporta sempre il quotidiano - dai cellulari dei protagonisti di questo giallo dell’estate sono partite chiamate, ma non decisive per risolvere la vicenda. Perché il prossimo segnale importante deve arrivare da Icardi, che oggi riprenderà ad allenarsi alla Pinetina. Se lui pronunciasse il suo sì a un trasferimento per esempio a Roma, Conte avrebbe dipinto sul volto il sorriso dei giorni migliori perché con una sola mossa si toglierebbe dallo spogliatoio un problema e avrebbe immediatamente quell’attaccante (Dzeko) che gli serve per completare il reparto.