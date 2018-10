Dzeko e il feeling con la Champions: otto gol nelle ultime sette gare

© foto di www.imagephotoagency.it

Per un attaccante come Edin Dzeko restare senza reti per oltre un mese, l'ultima gioia risaliva al 19 agosto contro il Torino in campionato, può somigliare molto a un incubo, ma per fortuna c'è la Champions League verrebbe da dire. Il bosniaco infatti ha un feeling speciale con la massima competizione europea dove, con la parentesi negativa dell'esordio in questa stagione con il Real Madrid, è andato a segno ben otto volte nelle ultime sette gare giocare. Una rete contro lo Shakhtar Donetsk nella gara di ritorno degli ottavi l'hanno passato, poi in gol sia all'andata sia al ritorno nei quarti col Barcellona e in semifinale con il Liverpool. Fino a oggi quando con una tripletta ha facilitato il compito della sua Roma contro il non irresistibile Viktoria Plzen – contro cui aveva già segnato una tripletta in Europa League – diventando con 9 reti il giocatore che più ha segnato a livello europeo contro i cechi. Una tripletta che, sperano a Roma, dia nuova linfa al centravanti anche in campionato per dare continuità alle vittoria contro Frosinone e Lazio e risalire le posizioni in classifica.