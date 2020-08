Dzeko e Milik al centro del valzer delle punte tra Roma, Napoli, Juve e Inter

vedi letture

I colleghi di Sportitalia fanno il punto sul valzer delle panchine che ha preso il via in Serie A. Juventus e Inter sono su Edin Dzeko, in caso di addio alla Roma, i giallorossi andranno su Arkadiusz Milik per il quale ci sono già stati contatti. Milik ha l'intesa con la Juventus ma non il Napoli: tra azzurri e bianconeri manca l'intesa sulla contropartita. Potrebbe essere uno tra Jordan Veretout e Cengiz Under, invece, quello scelto dal Napoli in caso di scambio con Milik.