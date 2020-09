Dzeko e Milik, il bosniaco può giocare l'ultima con la Roma. Il polacco ha svuotato l'armadietto

Destini incrociati, ma diversi. Edin Dzeko e Arek Milik sono pronti a cambiare maglia: il bosniaco è promesso sposo della Juve, purché il polacco accetti la Roma. Nel frattempo, però, uno potrebbe andare in campo e l'altro no. Come evidenzia il Corriere dello Sport, infatti, Dzeko potrebbe giocare l'ultima con la maglia della Roma alla prima di campionato contro il Verona, se non ci fosse il via libera entro il weekend. Per Milik, invece, nessun addio all'azzurro in campo: è fuori dai programmi di Gattuso e ieri ha svuotato l'armadietto a Castel Volturno, in quello che è sembrato un vero e prporio addio.