Dzeko e un attacco in crisi. Ma solo in Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente passo in avanti, niente salto di qualità. L'attacco della Roma sta vivendo un'involuzione, nel campionato di Serie A, che sembra continua. Anche contro la Fiorentina gli attaccanti non sono riusciti a sbloccarsi, con un errore grosso da parte di Edin Dzeko, in particolare, nel primo tempo. E poi un altro, meno grave ma comunque abbastanza pesante, a inizio partita, quando Lafont aveva sbagliato completamente il rinvio e il mestolo del bosniaco è rimasto decisamente corto, incapace di determinare l'1-0.

Più in generale l'impressione è che qualcosa non vada nello svolgimento della manovra offensiva. Perché in Champions League, con squadre più abituate a scoprirsi, la Roma ha fatto incetta di gol. Cinque con il Viktoria Plzen - e tripletta di Dzeko - tre con il CSKA Mosca, con un'altra doppietta di Dzeko. Invece in A sono arrivati solo due gol, uno - bellissimo - contro il Torino alla prima giornata. L'altro nel 2-0 con l'Empoli, buono per evitare critiche che ora stanno tornando. In più c'è un Patrik Schick che assomiglia sempre di più a un corpo estraneo, incapace di determinare alcunché quando entra in campo. Anzi, perdendo quasi tutti i palloni che tocca, come con la Fiorentina.

Un anno fa lo stesso Dzeko si lamentava per il cambio di modulo, con un 4-3-3 che isolava molto di più rispetto al 4-2-3-1 di Spalletti. Il pettine è arrivato a raggiungere i nodi: anche perché, con questa media, la Roma potrebbe non vedere la prossima Champions League.