Dzeko fa 111 ed entra nell'Olimpo dei marcatori giallorossi: "Potevo essere almeno a quota 113"

Edin Dzeko ha parlato al termine della sfida contro il Bologna, vinta per 5-1 dalla Roma anche grazie a un suo gol. Una rete che lo proietta sul podio dei migliori marcatori giallorossi: "Sono 111, ma potevano essere almeno 113. Da questo punto di vista oggi non sono contento, speriamo di aver lasciato qualche gol per giovedì. Sono felice di essere entrato nella storia della Roma, però oggi contava vincere e l'abbiamo fatto".

A che punto sei dal punto di vista fisico?

"Penso che ogni giorno sto migliorando, mi sento di dire che sono quasi al 100%".

La Roma non segnava da due gare in campionato, oggi ne ha fatti 5, è stata una bella risposta.

"Sì, la partita di Napoli l'abbiamo dimenticata subito, contro il Sassuolo anche con un uomo in meno meritavamo di più, qualche occasione c'era stata ma siamo stati sfortunati. Oggi era ancora più importante abbiamo vinto una partita molto importante e difficile" , riporta vocegiallorossa.

Hanno vinto tutte le più grandi, è un campionato molto equilibrato.

"Sì, siamo tutti lì su, però per noi contava vincere oggi e basta".